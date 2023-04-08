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29 минут назад

Хоккеиста МХЛ Максима Пашинина избили его родственники

Илья Родин

Отец хоккеиста МХЛ Максима Пашинина избил его на улице якобы за связь с «неподходящей» ему девушкой. Видео с потасовкой опубликовал Telegram-канал «78».

Отмечается, что видео записала и предоставила петербургскому каналу невеста хоккеиста.

Девушка заявила, что родственники ее молодого человека выступали против их отношений. В частности, мать спортсмена якобы угрожала ей.

По ее словам, угрозами делами не ограничилось. На Максима напал его родной отец, с которым он не общался большую часть своей жизни.

Она уточнила, что предварительно мужчина якобы напоил парня и накормил его грибами. После чего принялся избивать.

Кроме того, заметила девушка, в драку вмешался отчим Пашинина. Когда она заступилась за своего жениха, мужчина подошел к ней и ударил по голове.

По данным канала, скорая после драки госпитализировала спортсмена «с отравлением неустановленным психоактивным веществом».

Хоккей,Видео,Максим Пашинин,
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