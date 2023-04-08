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1 час назад

Овечкин может пропустить матч с «Флоридой» из-за травмы верхней части тела

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может пропустить матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз», сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».

Овечкин может пропустить матч с «Флоридой» из-за травмы верхней части тела
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отмечается, что 37-летнего капитана «столичных» беспокоит травма верхней части тела. Решение о его участии в матче с «Флоридой» будет принято непосредственно перед встречей. Россиянин также пропустит утреннюю тренировку.

Кроме того, точно не сыграет Энтони Манта. Форвард, пропустивший предыдущий матч с «Монреаль Канадиенс» (2:6), продолжает восстановление после повреждения нижней части тела.

Напомним, «Вашингтон» примет на домашнем стадионе «Кэпитал-Уан Арена» «Флориду» в ночь с 8 на 9 апреля. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Хоккей,Том Гулитти,Александр Овечкин,
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