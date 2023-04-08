Овечкин может пропустить матч с «Флоридой» из-за травмы верхней части тела

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может пропустить матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз», сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Отмечается, что 37-летнего капитана «столичных» беспокоит травма верхней части тела. Решение о его участии в матче с «Флоридой» будет принято непосредственно перед встречей. Россиянин также пропустит утреннюю тренировку.

Кроме того, точно не сыграет Энтони Манта. Форвард, пропустивший предыдущий матч с «Монреаль Канадиенс» (2:6), продолжает восстановление после повреждения нижней части тела.