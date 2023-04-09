"Ак Барс" стал первым финалистом Кубка Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) вовсю идут сражения в финальных сериях Восточной и Западной конференций Кубка Гагарина. В воскресенье казанский "Ак Барс" принимал на своей площадке омский "Авангард".

Фото: Егор Алеев / ТАСС Егор Алеев / ТАСС

Ведя в серии до четырех побед со счетом 3:1 казанцы изрядно потрепали нервы своим поклонникам в домашнем поединке.

Видео дня

Основное время матча завершилось вничью - 2:2. В составе "Ак Барса" отличились Дмитрий Юдин, Кирилл Адамчук. У омичей шайбы забрасывали Алексей Береглазов и Рид Буше. В овертайме решающим оказался бросок игрока "Белых Барсов" Вадима Шипачева - 3:2.

В итоге "Ак Барс" вышел в главный финал, где сыграет с победителем пары ЦСКА - СКА.

На Западе очередной раунд в Москве завершился победой питерского клуба - 3:1. В составе победителей шайбы забросили Степан Фальковский, Александр Волков и Захар Бардаков. В составе столичной команды отличился Константин Окулов. Счет в серии стал равным - 2:2.

Пятый матч команды проведут в Санкт-Петербурге в понедельник.

Вот как прокомментировал итог матча главный тренер ЦСКА Сергей Федоров:

- Быстрая и хорошая игра. Думаю, во втором периоде нам один сегмент не удался. К сожалению, не вывели шайбу вовремя из зоны. Так, в принципе, справлялись со скоростями, неплохо двигали шайбу, создали моменты, в третьем не получилось, плохо держалась шайба на крюке. Спасибо пацанам, молодцы. Среагировали, вняли, выполняли все, что мы просили. Попереживаем, сделаем выводы и будем готовиться дальше.

У питерцев было ноль минут штрафа. Как думаете, это недоработка ЦСКА в нападении или все-таки СКА слишком хорошо сыграл в защите и прыгнул выше головы?

Сергей Федоров: Думаю, тут надо разделить эти моменты. Скажу про наших ребят: могли поострее сыграть с шайбой, заставить соперника фолить. Но в остальном, я думаю, не мне об этом говорить.

Казанские "Белые Барсы" ждут соперника по финалу Кубка Гагарина из пары ЦСКА - СКА

Как вам атмосфера на трибунах?