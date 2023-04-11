"Вашингтон" без Овечкина одержал победу над "Айлендерс"

"Вашингтон Кэпиталз" одержал уверенную победу над "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:2. Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прошла на стадионе "Кэпитал Уан Арена" в Вашингтоне.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Строум (дубль), Расмус Сандин, Крейг Смит и Том Уилсон. За "Айлендерс" забил Хадсон Фашинг и Кейси Сизикас. Таким образом, "Вашингтон" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда из столицы США потеряла шансы на выход в плей-офф Кубка Стэнли.

"Айлендерс" располагается на восьмой позиции на Востоке, набрав 91 балл. 12 апреля хоккеисты "Кэпиталз" встретятся с "Бостон Брюинз", за который выступает бывший защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов. 13 апреля "Айлендерс" проведет матч с "Монреаль Канадиенс".