Вудкрофт покидает пост главного тренера минского «Динамо»

«Минувший сезон для Вудкрофта стал четвёртым подряд и суммарно пятым в качества главного тренера «зубров». Всего Крэйг провёл у руля команды 303 матча – это рекорд клуба. За время его работы «Динамо» четыре раза выходило в плей-офф, причём трижды кряду, но всякий раз останавливалось на первом раунде.



Благодарим Крэйга за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.