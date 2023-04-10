ХК «Металлург» подтвердил назначение Разина главным тренером

Хоккейный клуб «Металлург» в своём телеграм-канале сообщил о подписании контракта с Андреем Разиным. Соглашение со специалистом рассчитано на два года.

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«За «Металлург» в регулярных чемпионатах и плей-офф Андрей Разин провёл 344 матча, в которых набрал 237 (83 + 154) очков. В еврокубках – 29 матчей, 9 голов, 14 передач. В период выступления за «Металлург» в сборной России – 19 матчей, 6 голов, 10 передач.

После окончания карьеры работал тренером детских и юношеских команд, был хоккейным агентом, комментатором на федеральном канале. Профессиональная тренерская карьера Андрея Разина началась в 2012-м году в команде «Кристалл» (Саратов, ВХЛ). Затем Андрей Владимирович был главным тренером «Ижстали» (с которой стал серебряным призёром чемпионата ВХЛ 2014/15), «Автомобилиста», «Югры», «Адмирала» и «Северстали».

«С возвращением в «Металлург», Андрей Владимирович!», — говорится в сообщении.