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1 час назад

Герсонский объяснил, почему Толчинский не реализовал выход «1 в 0» в матче с «Ак Барсом»

Чемпионат.com

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал о причинах малорезультативной игры второго звена омичей в серии с «Ак Барсом» и объяснил, почему Сергей Толчинский не реализовал выход «один в ноль» в пятой игре серии.

Экс-тренер «Авангарда» объяснил игру Толчинского в матче с «Ак Барсом»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В чём причина малорезультативной игры второго звена? Смотрите, кого из второго звена использовали в игре в меньшинстве – только одного центрального нападающего. Ни Толчинский, ни Грицюк не играли – только Бродхёрст. В первом звене Ткачёв не играл в меньшинстве, а Найт и Буше играли. Вот представьте, они получили колоссальную нагрузку, играя и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах. Толчинский и Грицюк эту нагрузку не получили и, по идее, должны были быть свежее, и их вклад в победу должен быть побольше – это на мой взгляд.

Вспоминайте выход «один в ноль» Толчинского. Мог забить третий гол, а он даже не посмотрел, где вратарь находится. Голова внизу – он в него упёрся и уехал. Функциональное состояние этого игрока было не особенно хорошим для того, чтобы правильно воспринять картинку и принять правильное решение. Это фон утомления накрутился на лидеров. Такие решения – такие последствия, на мой взгляд. Хотя в целом команда достаточно уверенно, хорошо сыграла большинство игр. Молодцы», – сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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