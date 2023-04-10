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2 часа назад

Андрей Разин стал новым главным тренером "Металлурга"

Российская Газетаиещё 9

Хоккейный клуб "Металлург" из Магнитогорска объявил о назначении Андрея Разина на пост главного тренера команды. Контракт с Разиным подписан на два года, сообщает пресс-служба "Металлурга". Ранее был отправлен в отставку тренерский штаб команды во главе с Ильей Воробьевым.

Андрей Разин стал новым главным тренером "Металлурга"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Разин выступал за "Металлург" и в 344 матчах за клуб набрал 237 очков (83 шайбы и 154 голевые передачи).

С 2018 года он возглавлял череповецкую "Северсталь", покинул команду после поражения в плей-офф от ЦСКА. Под руководством Разина клуб трижды подряд выходил в плей-офф.

До этого Разин занимал пост главного тренера в "Адмирале" из Владивостока, "Югре" из Ханты-Мансийска, екатеринбургском "Автомобилисте", ижевской "Ижстали" и саратовском "Кристалле".

Хоккей,Илья Воробьев,Андрей Разин,ХК Северсталь,Металлург,
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