Андрей Разин стал новым главным тренером "Металлурга"

Хоккейный клуб "Металлург" из Магнитогорска объявил о назначении Андрея Разина на пост главного тренера команды. Контракт с Разиным подписан на два года, сообщает пресс-служба "Металлурга". Ранее был отправлен в отставку тренерский штаб команды во главе с Ильей Воробьевым.

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Разин выступал за "Металлург" и в 344 матчах за клуб набрал 237 очков (83 шайбы и 154 голевые передачи).

С 2018 года он возглавлял череповецкую "Северсталь", покинул команду после поражения в плей-офф от ЦСКА. Под руководством Разина клуб трижды подряд выходил в плей-офф.