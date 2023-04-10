Олимпийский чемпион рассказал об отменённом голе форварда «Ак Барса» в ворота «Авангарда»

«Показалось, что Казань очень хорошо изучила Демченко, в «Ак Барсе» опытный тренер вратарей, который, видимо, подсказал детали. Голкипер Омска выдал хороший сезон, но Казань увидела, что он много играет низко и старалась бросать верхом — через экран на «пятачке». Думаю, не случайно в последнем матче обе шайбы в ворота Демченко были заброшены «парашютами», которые запускали защитники от синей линии.



Для меня стала сюрпризом и функциональная форма Казани. Были опасения, что после трёх полётов во Владивосток за месяц команда может просесть. Но этого не произошло. А теперь вопрос вообще не актуален — перед финалом у «Ак Барса» есть минимум неделя на перезагрузку. Думается, опытный тренерский штаб клуба использует её на максимум.



Отмененный гол Сафонова в ворота Омска на последних минутах? Очень тонкий эпизод. На мой взгляд, любое решение судей вызвало бы вопросы. Если учесть, что в третьем периоде был другой спорный момент — с отменой гола омского защитника Чистякова, то арбитры приняли компромиссное решение», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.