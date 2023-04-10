«Адмирал» продлил контракты с четырьмя хоккеистами

«Адмирал» в своём телеграм-канале объявил о продлении контрактов с четырьмя хоккеистами. Антон Берлёв, Леонид Метальников, Иван Емец и Даниил Гутик продолжат играть за дальневосточный клуб в течение следующего сезона.

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В нынешнем сезоне Антон Берлёв сыграл 59 матчей за «Адмирал» и заработал 26 очков, 7 очков (3+4) из которых в плей-офф. Это лучший результат в истории «Адмирала» как в отдельном розыгрыше Кубка Гагарина, так и за всю историю выступлений «моряков» в плей-офф.

Леонид Метальников провёл 72 матча за приморцев в сезоне-2022/2023 и заработал 5 очков (0+5). Коэффициент полезности «+1».

Иван Емец сыграл за «Адмирал» 45 встреч и заработал 6 очков (3+3), две из которых в матчах на вылет. 88 номер «моряков» присоединился к команде по ходу сезона. На старте успел сыграть за «Северсталь» восемь игр, где забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Даниил Гутик в регулярке сыграл всего 15 матчей, но при этом заработал 4 очка. В плей-офф он попадал в стартовый состав во всех встречах. За 12 матчей на вылет сумел заработать 3 очка (1+2).