«Северсталь» продлила контракт с третьим бомбардиром команды Пилипенко
Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко продлил контракт с череповчанами, сообщает пресс служба клуба КХЛ.
Новое соглашение с 26 летним форвардом рассчитано на два года.
— Мне нравится играть в «Северстали», также нравится сам город. Небольшой и уютный. Всегда крутая атмосфера на матчах благодаря болельщикам. Огромное спасибо хоккейному клубу за доверие. Надеюсь, что следующий сезон сложится для нас отлично! — сказал Пилипенко.
В сезоне 2022/23 Пилипенко провёл 61 матч в регулярном чемпионате и 4 — в плей офф КХЛ. Также хоккеист стал третьим бомбардиром команды в сезоне, набрав 37 очков (12 шайб + 25 передач) в «регулярке» при показателе полезности «-9».
«Северсталь» в этом сезоне в первом раунде плей офф Кубка Гагарина уступила в серии ЦСКА (3–4).
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Источник:Официальный сайт ХК «Северсталь»