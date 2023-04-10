ЦСКА разгромил СКА и повел в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Сегодня в Санкт-Петербурге прошел пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счетом 7:3

Счет был открыт петербуржцами на седьмой минуте встречи. Отличился Александр Никишин. Меньше минуты хозяевам понадобилось, чтобы забросить вторую шайбу (Эмиль Галимов).

Гости быстро смогли прийти в себя и в течение двух минут смогли отыграть отставание в счете. Заброшенными шайбами отметились Андрей Светлаков и Михаил Григоренко.

Во втором периоде была заброшена только одна шайба. Михаил Григоренко оформил дубль.

В третьем периоде команды снова устроили голевую феерию. Константин Окулов и Максим Мамин помогли москвичам оторваться в счете. Затем Александр Волков забросил третью шайбу своей команды. Михаил Григоренко оформил хет-трик в пустые ворота петербуржцев за пять минут до окончания встречи. За две минуты до конца Константин Окулов оформил дубль также в пустые ворота.

Счет в серии 3:2 в пользу ЦСКА.

Следующая игра между этими командами пройдет в Москве 12 апреля.

В параллельном полуфинале "Ак Барс" одержал победу над омским "Авангардом" в пятиматчевой серии со счетом 4:1 и вышел в финал.