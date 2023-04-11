$79.50+0.1487.10+0.37
49 минут назад

Эрик Карлссон стал первым защитником в XXI веке, набравшим 100 очков в сезоне НХЛ

Чемпионат.comиещё 1

Шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (2:6).

Карлссон стал первым защитником в XXI веке, набравшим 100 очков в сезоне НХЛ
Фото: NHL.COMNHL.COM

32-летний хоккеист набрал свои 99-е и 100-е очки в нынешнем сезоне. Карлссон стал первым защитником в XXI веке, добравшимся до отметки в 100 результативных баллов. На это шведу понадобилось 80 матчей.

Предыдущим наивысшим достижением в XXI веке был результат Романа Йози из «Нэшвилл Предаторз». В сезоне-2021/2022 швейцарец записал на свой счёт 96 (23+73) очков в 80 встречах.

Напомним, в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2 (3:1, 0:0, 3:1).

Хоккей,Эрик Карлссон,Роман Йози,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий