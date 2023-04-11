Экс-тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов возглавил минское «Динамо»
Дмитрий Квартальнов стал главным тренером минского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
Ранее белорусскую команду возглавлял канадский специалист Крэйг Вудкрофт, покинувший пост 30 апреля 2023 года. Тренер провёл в минском «Динамо» четыре сезона подряд (суммарно пять), под его руководством команда провела 303 матча. За время работы Вудкрофта «Динамо» четыре раза выходило в плей-офф, трижды — подряд.
Как стало известно «Чемпионату», Квартальнов также сменит Вудкрофта на посту главного тренера сборной Беларуси по хоккею.
Напомним, последним клубом российского специалиста был «Ак Барс».