Экс-тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов возглавил минское «Динамо»

Ранее белорусскую команду возглавлял канадский специалист Крэйг Вудкрофт, покинувший пост 30 апреля 2023 года. Тренер провёл в минском «Динамо» четыре сезона подряд (суммарно пять), под его руководством команда провела 303 матча. За время работы Вудкрофта «Динамо» четыре раза выходило в плей-офф, трижды — подряд.