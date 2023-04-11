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Экс-тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов возглавил минское «Динамо»

Дмитрий Квартальнов стал главным тренером минского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Экс-тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов возглавил минское «Динамо»
© САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Ранее белорусскую команду возглавлял канадский специалист Крэйг Вудкрофт, покинувший пост 30 апреля 2023 года. Тренер провёл в минском «Динамо» четыре сезона подряд (суммарно пять), под его руководством команда провела 303 матча. За время работы Вудкрофта «Динамо» четыре раза выходило в плей-офф, трижды — подряд.

Как стало известно «Чемпионату», Квартальнов также сменит Вудкрофта на посту главного тренера сборной Беларуси по хоккею.

Напомним, последним клубом российского специалиста был «Ак Барс».

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