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Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера «Сибири»

«Сибирь» в официальном телеграм-канале объявила об уходе Андрея Мартемьянова с поста главного тренера.

Мартемьянов покинул пост главного тренера «Сибири»
© САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Хоккейный клуб «Сибирь» принял решение о завершении сотрудничества с главным тренером Андреем Мартемьяновым, контракт которого заканчивается 30 апреля», — говорится в сообщении.

Мартемьянов возглавлял «Сибирь» в течение двух сезонов. Новосибирская команда дважды занимала шестую позицию в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. «Сибирь» под руководством Мартемьянова два раза вылетала в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.

В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ новосибирцы набрали 83 очка в 68 матчах и в плей-офф вышли на «Авангард». «Сибирь» проиграла серию омичам со счётом 1-4.

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