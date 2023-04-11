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1 час назад

СМИ назвали двух фаворитов на пост главного тренера ХК «Сибирь»

Матч ТВиещё 6

Дэвид Немировски является претендентом на пост главного тренера «Сибири», утверждает Metaratings.ru. Также СМИ сообщает, что в сферу интересов клуба входит Сергей Кривокрасов.

СМИ назвали двух фаворитов на пост главного тренера ХК «Сибирь»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во вторник «Сибирь» объявила об уходе Андрея Мартемьянова с поста главного тренера. Контракт 60 летнего специалиста истекает 30 апреля. Мартемьянов возглавлял «Сибирь» с 2021 года, в текущем сезоне КХЛ новосибирцы потерпели поражение в первом раунде Кубка Гагарина от омского «Авангарда» со счетом 1–4.

46 летний Немировски с 2018 года работал в «Торпедо», но перед стартом сезона 2022/23 покинул нижегородскую команду. Это был первый клуб в тренерской карьере Немировски.

Прямые трансляции матчей Фонбет Кубка Гагарина смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Источник:Metaratings.ru

Хоккей,Андрей Мартемьянов,Сергей Кривокрасов,Дэвид Немировски,Торпедо,Фонбет,ХК Авангард,
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