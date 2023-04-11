«Авангард» подписал двухлетний контракт с вратарем Демченко

— Василий провел отличный сезон. Постепенно по ходу регулярного чемпионата вышел на самый высокий уровень, который держал и в плей офф. Команда всегда могла на него положиться, он добавлял партнерам уверенности и спокойствия, что помогло «Авангарду» одержать немало побед. Демченко заслужил новый контракт стабильной, надежной игрой, мы рады идти в новый сезон с этим голкипером, — сказал генеральный менеджер команды Рашид Хабибулин.