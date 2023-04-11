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29 минут назад

«Авангард» подписал двухлетний контракт с вратарем Демченко

Матч ТВиещё 3

«Авангард» заключил новое соглашение с вратарем Василием Демченко, сообщает пресс служба клуба.

«Авангард» подписал двухлетний контракт с вратарем Демченко
Фото: © ХК «Авангард»© ХК «Авангард»

Контракт с 29 летним голкипером рассчитан на два года. Демченко в сезоне 2022/23 провел 69 матчей в «регулярке», в которых помог клубу одержать 39 побед.

— Василий провел отличный сезон. Постепенно по ходу регулярного чемпионата вышел на самый высокий уровень, который держал и в плей офф. Команда всегда могла на него положиться, он добавлял партнерам уверенности и спокойствия, что помогло «Авангарду» одержать немало побед. Демченко заслужил новый контракт стабильной, надежной игрой, мы рады идти в новый сезон с этим голкипером, — сказал генеральный менеджер команды Рашид Хабибулин.

«Авангард» в текущем сезоне дошел до финала Восточной конференции, проиграв «Ак Барсу» в серии со счетом 1–4.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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