«Авангард» подписал двухлетний контракт с вратарем Демченко

«Авангард» заключил новое соглашение с вратарем Василием Демченко, сообщает пресс служба клуба.
Контракт с 29 летним голкипером рассчитан на два года. Демченко в сезоне 2022/23 провел 69 матчей в «регулярке», в которых помог клубу одержать 39 побед.
— Василий провел отличный сезон. Постепенно по ходу регулярного чемпионата вышел на самый высокий уровень, который держал и в плей офф. Команда всегда могла на него положиться, он добавлял партнерам уверенности и спокойствия, что помогло «Авангарду» одержать немало побед. Демченко заслужил новый контракт стабильной, надежной игрой, мы рады идти в новый сезон с этим голкипером, — сказал генеральный менеджер команды Рашид Хабибулин.
«Авангард» в текущем сезоне дошел до финала Восточной конференции, проиграв «Ак Барсу» в серии со счетом 1–4.
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