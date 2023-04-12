Рекордная шайба Капризова не спасла "Миннесоту" от поражения в матче с "Виннипегом"

У "Виннипега" голы на счету Адама Лаури, Марка Шайфли и Мэйсона Эпплтона. В составе хозяев шайбу забросил российский форвард Кирилл Капризов . Это 40-й гол нападающего в текущем сезоне. Для Капризова этот матч стал вторым после возвращения. Он пропустил почти месяц из-за травмы верхней части тела, полученной как раз в игре с "Джетс" (9 марта).

25-летний россиянин стал первым игроком в истории "Миннесоты", которому удалось провести два и более сезона в НХЛ в составе "Уайлд" с 40 голами и более. В прошлом сезоне Капризов забросил 47 шайб в 81-й игре. "Виннипег" после 81-го матча набрал 95 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Джетс" гарантировали себе попадание в плей-офф НХЛ. Ранее сообщалось, что два очка Михаила Сергачева и ассист Никиты Кучерова не помогли "Тампе-Бэй Лайтнинг" уйти от поражения в матче "Торонто Мейпл Лифс".