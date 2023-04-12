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Нападающий Джек Хьюз установил новый рекорд результативности «Нью-Джерси» за сезон

Нападающий Джек Хьюз установил новый рекорд результативности «Нью Джерси» за один сезон Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс служба лиги.

Джек Хьюз установил новый рекорд результативности «Нью-Джерси»
© globallookpress.com

В матче против «Баффало» (6:2) он отметился заброшенной шайбой. Для 21 летнего американца это очко стало 97 м (43+54) в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ. Этот результат стал новым бомбардирским рекордом «Дьяволов» по количеству результативных баллов за сезон.

Прежнее достижение было установлено чешским форвардом Патриком Элиашем, который в сезоне 2000/01 набрал 96 очков (40+56).

«Нью Джерси» набрал 110 очков и идет на третьем месте в Восточной конференции.

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