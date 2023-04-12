Джек Хьюз установил новый рекорд результативности «Нью-Джерси»

В матче против «Баффало» (6:2) он отметился заброшенной шайбой. Для 21 летнего американца это очко стало 97 м (43+54) в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ. Этот результат стал новым бомбардирским рекордом «Дьяволов» по количеству результативных баллов за сезон.