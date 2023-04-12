Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от разгрома в матче с «Чикаго»

«Питтсбург Пингвинз» впервые за 16 лет рискует не попасть в плей-офф. Минувшей ночью «пингвины» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ крупно уступили «Чикаго Блэкхоукс» (2:5).

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Малкин на этот раз провёл на льду 22 минуты 45 секунд (7:57 — в большинстве), нанёс четыре броска в створ, но, несмотря на заброшенную шайбу, заработал крайне низкий показатель полезности «-4». Защитник «Питтсбурга» Дмитрий Куликов за 9:54 игрового времени применил два силовых приёма и получил «-1» в графу полезности.

Защитник «Чикаго» Никита Зайцев за 9 минут 38 секунд на льду отметился результативной передачей, четырьмя силовыми приёмами, двумя заблокированными бросками и заработал коэффициент полезности «+1».