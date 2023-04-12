Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от разгрома в матче с «Чикаго»

«Питтсбург Пингвинз» впервые за 16 лет рискует не попасть в плей-офф. Минувшей ночью «пингвины» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ крупно уступили «Чикаго Блэкхоукс» (2:5).
У «индейцев» голы на свой счёт записали Коннор Мёрфи, Бадди Робинсон, Андреас Атанасиу, а также Тайлер Джонсон и Маккензи Энтвистл, отправившие шайбы уже в пустые ворота хозяев. В составе «пингвинов» отличились Евгений Малкин и Дэнтон Хайнен.
Малкин на этот раз провёл на льду 22 минуты 45 секунд (7:57 — в большинстве), нанёс четыре броска в створ, но, несмотря на заброшенную шайбу, заработал крайне низкий показатель полезности «-4». Защитник «Питтсбурга» Дмитрий Куликов за 9:54 игрового времени применил два силовых приёма и получил «-1» в графу полезности.
Защитник «Чикаго» Никита Зайцев за 9 минут 38 секунд на льду отметился результативной передачей, четырьмя силовыми приёмами, двумя заблокированными бросками и заработал коэффициент полезности «+1».
«Питтсбург» после 81 матча имеет в своём активе 90 очков и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Чикаго» в 81 матче набрал 58 очков и располагается на предпоследнем, 1е-м месте на Западе.