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Предсезонные матчи НХЛ впервые пройдут в Австралии

Национальная хоккейная лига (НХЛ) впервые в истории проведет предсезонные матчи в Австралии, сообщает Общественная служба новостей.

Предсезонные матчи НХЛ впервые пройдут в Австралии
© ТАСС

На арене Рода Лейвера в Мельбурне, где также проводится теннисный турнир Australian Open, 23 и 24 сентября состоятся две встречи, в которых примут участие «Аризона Койотис» и «Лос-Анджелес Кингз». Это станет самой дальней поездкой команд НХЛ и первой в южное полушарие.

«Намерение не состоит в том, чтобы приехать в Австралию, сыграть и никогда не возвращаться. Мы хотим, чтобы это стало серией игр и помогло развитию хоккея», — объяснил старший исполнительный вице-президент НХЛ по СМИ и международной стратегии Дэвид Пропер.

Австралия является членом Международной федерации хоккея с 1938 года. В стране числится 6150 зарегистрированных хоккеистов и 20 крытых катков.

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