Предсезонные матчи НХЛ впервые пройдут в Австралии

«Намерение не состоит в том, чтобы приехать в Австралию, сыграть и никогда не возвращаться. Мы хотим, чтобы это стало серией игр и помогло развитию хоккея», — объяснил старший исполнительный вице-президент НХЛ по СМИ и международной стратегии Дэвид Пропер.