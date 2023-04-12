Американский защитник рассказал, как Нестеров сорвал его контракт в «Тампе»

«Я немного озлобился на спорт, когда в очередной раз порвал кресты. «Каролина» выкупила мой контракт, я тогда восстановился к концу сезона, мог бы сыграть несколько матчей. Но мне говорили – не торопись, спокойно дождись следующего года. Это важный момент, потому что я согласился, катался, тренировался. А на драфте мне звонит Рон Фрэнсис и говорит, что они выкупают мой контракт. Да сукин ты сын! Если бы они дали мне сыграть последние пять матчей – пусть я даже бы выглядел бы в них как дерьмо, то всё равно показал бы, что достаточно здоров, чтобы играть. Но меня выкупили, не дав сыграть в концовке, и другие клубы уже сомневались, стоит ли со мной рисковать. Да даже если бы мне дали только один матч, гарантирую, я бы подписал новый контракт после выкупа «Каролиной». Люди бы думали – а, ну он уже играл, значит, всё нормально.



Меня взяли в «Тампу» на просмотр, а агент сказал, что у них уже готов полноценный контракт для меня. И мне надо просто приехать в лагерь, показать, что я могу кататься, и меня подпишут. Но был один русский парень (Речь о Никите Нестерове. – Прим. «Чемпионата»), который тянул с подписанием контракта, он ещё на Кубке мира в том году играл.



Я приехал на сборы, сыграл один или два матча, а потом этот парень подписал контракт. И какой шок, на следующий день со мной попрощались.



На предсезонке у меня был разрыв хряща между рёбрами, я не мог нормально дышать и вообще что-то делать. Мне, наверное, надо было недельки три пропустить, восстановиться, но я продолжал играть. Сыграл против «Флориды»… До сих пор кусаю локти, что выбрал тогда «Тампу», потому что «Эдмонтон» тоже хотел меня пригласить. А они в тот год вышли в плей-офф, Макдэвид набрал 100 очков. Представьте, как мы бы там рулили большинством… Я буквально тогда пролетел, наверное, мимо ещё 30 миллионов, своего 1000-го матча и всего остального. Но один человек мне сказал – «Тампа» тебя хочет, там ты сможешь выиграть Кубок Стэнли. Да, я получил небольшую травму на сборах, но мне говорили совсем не то, что в итоге получилось», — сказал Вишневски в подкасте Cam&Strick.