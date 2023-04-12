ХК «Сочи» продлил контракты с группой молодых хоккеистов

«Карьеру в системе клуба продолжат защитники Сергей Косовец, Роман Юзбашян, Семён Ибрагимов, нападающие Дмитрий Уткин, Тигран Ярулин, Данила Климов, Александр Лосев, Егор Самойлов. Соглашения носят двусторонний характер.



Напомним, что в нынешнем сезоне Сергей Косовец (26 матчей, 2+2), Роман Юзбашян (15 матчей, 0+1), Семён Ибрагимов (6 матчей, 0+1), Дмитрий Уткин (19 матчей, 3+3), Тигран Ярулин (28 матчей, 3+6) и Егор Самойлов (1 матч) провели свои первые игры на уровне Континентальной хоккейной лиги», — сообщается в сообщении.