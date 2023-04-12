Американский хоккеист назвал россиян законченными алкоголиками

"Баров там нет, потому что русские - законченные алкоголики. Они не умеют пить понемногу и всегда напиваются до чертиков. Там редко давали выходные, а иначе все бы уходили в запои на несколько дней и в клубе не знали бы, где искать своих игроков", - заявил Вишневски, выступая в подкасте Cam&Strick.