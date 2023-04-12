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33 минуты назад

Американский хоккеист Вишневски назвал россиян законченными алкоголиками

Газета.Ruиещё 1

Американский хоккеист Джеймс Вишневски, выступавший за владивостокский "Адмирал", признался, что его воспоминания о России неразрывно связаны с алкоголем.

Американский хоккеист назвал россиян законченными алкоголиками
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Баров там нет, потому что русские - законченные алкоголики. Они не умеют пить понемногу и всегда напиваются до чертиков. Там редко давали выходные, а иначе все бы уходили в запои на несколько дней и в клубе не знали бы, где искать своих игроков", - заявил Вишневски, выступая в подкасте Cam&Strick.

Защитник играл за "Адмирал" в сезоне-2016/17 и провел за клуб лишь 16 матчей. В декабре 2016 года он покинул Россию.

Министерство спорта РФ ранее утвердило ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 1 августа 2023 года. В текущем сезоне клубы КХЛ могут заявлять пять легионеров в свою команду. Со следующего сезона это количество будет уменьшено до трех, как и прежде, не будут входить хоккеисты из Казахстана и Белоруссии.

Ранее клуб Континентальной хоккейной лиги "Сибирь" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Андреем Мартемьяновым, Контракт со специалистом истекает 30 апреля. Мартемьянов возглавлял "Сибирь" на протяжении двух лет.

Хоккей,Джеймс Вишневски,Андрей Мартемьянов,Минспорт России,
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