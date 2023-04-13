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Евгений Малкин впервые в карьере не попал в плей-офф НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» минувшей ночью обыграл «Монреаль Канадиенс» (4:2) и гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ. Таким образом, «Питтсбург Пингвинз» потерял все шансы на участие в розыгрыше Кубка Стэнли — 2023.

Малкин впервые в карьере не попал в плей-офф НХЛ
© Betassist.ru

В 81 матче регулярного сезона «пингвины» набрали 90 очков и за матч до конца регулярки потеряла все шансы на участие в плей-офф. «Питтсбург» пропустит матчи на вылет впервые за 17 лет. Последний «пингвины» не участвовали в борьбе за Кубок Стэнли в 2006. Стоит заметить, что тогда за клуб из Пенсильвании ещё не выступал российский нападающий Евгений Малкин.

За эти годы «Пингвинз» трижды становились обладателями Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), а ещё раз участвовали в финале плей-офф (2008), где уступили «Детройт Ред Уингз».

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