Малкин впервые в карьере не попал в плей-офф НХЛ

В 81 матче регулярного сезона «пингвины» набрали 90 очков и за матч до конца регулярки потеряла все шансы на участие в плей-офф. «Питтсбург» пропустит матчи на вылет впервые за 17 лет. Последний «пингвины» не участвовали в борьбе за Кубок Стэнли в 2006. Стоит заметить, что тогда за клуб из Пенсильвании ещё не выступал российский нападающий Евгений Малкин.