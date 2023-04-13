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1 час назад

Овечкин вернулся к тренировкам на льду перед заключительным матчем «Вашингтона» в сезоне НХЛ

Матч ТВиещё 4

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел тренировку на льду перед заключительным матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Нью Джерси Девилз», сообщил журналист The Athletic Тарик Эль Башир в Twitter.

Овечкин вернулся к тренировкам на льду
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Форвард пропустил последние три игры из за травмы верхней части тела. «Вашингтон» примет «Девилз» в четверг, по московскому времени игра начнется в 2:00 в пятницу.

Ранее «Вашингтон» лишился шансов на выход в плей офф НХЛ.

В текущем сезоне 37 летний Овечкин провел 72 матча, забросил 42 шайбы и сделал 32 результативные передачи.

Хоккей,Александр Овечкин,
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