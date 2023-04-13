Овечкин вернулся к тренировкам на льду

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел тренировку на льду перед заключительным матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Нью Джерси Девилз», сообщил журналист The Athletic Тарик Эль Башир в Twitter.
Форвард пропустил последние три игры из за травмы верхней части тела. «Вашингтон» примет «Девилз» в четверг, по московскому времени игра начнется в 2:00 в пятницу.
Ранее «Вашингтон» лишился шансов на выход в плей офф НХЛ.
В текущем сезоне 37 летний Овечкин провел 72 матча, забросил 42 шайбы и сделал 32 результативные передачи.