Овечкин вернулся к тренировкам на льду

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел тренировку на льду перед заключительным матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Нью Джерси Девилз», сообщил журналист The Athletic Тарик Эль Башир в Twitter.

Форвард пропустил последние три игры из за травмы верхней части тела. «Вашингтон» примет «Девилз» в четверг, по московскому времени игра начнется в 2:00 в пятницу.