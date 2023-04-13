"Ладу" включили в состав участников КХЛ

Тольяттинская "Лада" включена в состав участников следующего сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое решение было принято на заседании совета директоров лиги, которое состоялось в четверг в Музее хоккея, сообщает пресс-служба КХЛ.

В сезоне-2023/24 в КХЛ будут выступать 23 команды. "Лада" отправила официальную заявку на вступление в лигу 1 ноября 2022 года.

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"Лада" была основана в 1976 году, до 1990 года клуб носил название "Торпедо". Клуб достиг лучших результатов под руководством Геннадия Цыгурова, став двукратным чемпионом России (1994, 1996) и обладателем Кубка Европы (1997). Четырежды в своей истории "Лада" становилась серебряным призером чемпионата России и дважды - бронзовым. Последний титул команда выиграла под руководством Петра Воробьева, завоевав в 2006 году Континентальный кубок.

17 мая 2010 года совет директоров КХЛ в связи с непредоставлением в установленные сроки документов, подтверждающих обеспечение финансирования основной команды, постановил не включать "Ладу" в состав участников сезона-2010/2011. 21 июня 2010 года было принято решение о том, что клуб будет выступать в Высшей хоккейной лиге (ныне - Всероссийской хоккейной лиге, ВХЛ).

С сезона-2014/15 тольяттинский клуб вновь выступал в КХЛ, после чего был исключен на основании рейтинга, который учитывал спортивные и экономические показатели. В шести сезонах КХЛ "Лада" один раз вышла в плей-офф - в сезоне-2008/09. Тогда тольяттинцы в первом раунде проиграли московскому ЦСКА со счетом в серии 2-3. За время выступления в ВХЛ "Лада" не выходила в финал турнира. В сезоне-2022/23 команда из Тольятти заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата и в первом раунде плей-офф проиграла тульскому АКМ (3-4).