$81.68-0.4290.00+0.24
44 минуты назад

В КХЛ предложили регулировать отъезд российских хоккеистов в США

Мария Иванова

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) планирует регулировать отъезд российских игроков в США. Об этом сообщает ТАСС.

В КХЛ предложили регулировать отъезд российских хоккеистов в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Есмантовича, такой пункт совет директоров КХЛ намерен добавить в свою стратегию развития. Также в стратегии может появиться пункт, посвященный службе хоккеистов в армии.

«Мы бы хотели добавить в стратегию КХЛ программы по неотъезду наших игроков в Америку, по регулированию службы в армии», — заявил президент ЦСКА.

ТАСС отмечает, что в американских и канадских клубах НХЛ в сезоне-2022/23 играли 60 россиян.

В марте 2022 года на фоне украинского кризиса НХЛ приостановила действие меморандума о взаимопонимании с КХЛ. Документ, подписанный в 2019 году, позволял контролировать переходы между лигами.

В НХЛ пообещали уважать контракты хоккеистов с клубами КХЛ, но отметили, что у лиги больше не будет возможности проверять статус соглашений напрямую.

Sport24 отмечал, что у НХЛ появится возможность подписывать контракты с российскими хоккеистами даже до завершения их обязательств в РФ.

Хоккей,Игорь Есмантович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий