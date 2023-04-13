В КХЛ предложили регулировать отъезд российских хоккеистов в США

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) планирует регулировать отъезд российских игроков в США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Есмантовича, такой пункт совет директоров КХЛ намерен добавить в свою стратегию развития. Также в стратегии может появиться пункт, посвященный службе хоккеистов в армии.

«Мы бы хотели добавить в стратегию КХЛ программы по неотъезду наших игроков в Америку, по регулированию службы в армии», — заявил президент ЦСКА.

ТАСС отмечает, что в американских и канадских клубах НХЛ в сезоне-2022/23 играли 60 россиян.

В марте 2022 года на фоне украинского кризиса НХЛ приостановила действие меморандума о взаимопонимании с КХЛ. Документ, подписанный в 2019 году, позволял контролировать переходы между лигами.

В НХЛ пообещали уважать контракты хоккеистов с клубами КХЛ, но отметили, что у лиги больше не будет возможности проверять статус соглашений напрямую.