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«Эдмонтон» одержал девятую победу подряд

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.

«Эдмонтон» одержал девятую победу подряд
© NHL

В составе победителей дублем отметился шведский форвард Маттиас Янмарк, ещё по разу отличились Леон Драйзайтль, Эван Бушар и Эвандер Кейн. Коннор Макдэвид записал на свой счёт результативную передачу. В составе гостей отличились нападающие Ноа Грегор и Стивен Лоренц, оформивший также голевой пас в этой встрече.

«Эдмонтон Ойлерз» одержал девятую победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Команда Макдэвида стала участником плей-офф НХЛ от Западной конференции.

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