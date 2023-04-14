«Эдмонтон» одержал девятую победу подряд

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.

В составе победителей дублем отметился шведский форвард Маттиас Янмарк, ещё по разу отличились Леон Драйзайтль, Эван Бушар и Эвандер Кейн. Коннор Макдэвид записал на свой счёт результативную передачу. В составе гостей отличились нападающие Ноа Грегор и Стивен Лоренц, оформивший также голевой пас в этой встрече.