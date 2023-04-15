Кучеров — лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ-2022/2023 среди россиян

Всего в 82 играх в составе «молний» в этом сезоне Кучеров набрал 113 (30+83) очков. Вторым по этому показателю стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, на счету которого 92 (29+63) очка в 82 матчах за «копов». Тройку сильнейших замкнул форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, также сыгравший все 82 матча в регулярном чемпионате и набравший 83 (27+56) очка.