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41-летний вратарь «Баффало» Андерсон завершил карьеру. Он отразил 30 бросков «Оттавы» из 33 в последнем матче и одержал победу

41-летний вратарь «Баффало» Крэйг Андерсон завершил карьеру.

Вратарь «Баффало» завершил карьеру
© sports.ru

Американский голкипер объявил об этом после матча с «Оттавой» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Андерсон отразил 30 из 33 бросков «Сенаторс» (своей бывшей команды) и записал в актив последнюю победу в карьере.

В текущем сезоне он провел 26 матчей и одержал 11 побед при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,06.

За карьеру у него 709 игр и 319 побед (5-й показатель в истории лиги среди вратарей, родившихся в США) при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,86.У

Крэйг также выступал за «Чикаго», «Флориду», «Колорадо» и «Вашингтон».

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