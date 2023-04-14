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27 минут назад

Назван главный кандидат на пост главного тренера «Лады»

Матч ТВ

По данным «Матч ТВ», основным кандидатом на роль тренера возвращающейся в КХЛ тольяттинской «Лады» является Павел Десятков, в данный момент возглавляющий «Сокол» из Красноярска.

Назван основной кандидат на пост главного тренера «Лады»
Фото:  Пресс-служба ХК "Лада" Пресс-служба ХК "Лада"

Десятков родом из города Коркино Челябинской области, но большую часть игровой карьеры провел в «Ладе», отыграв там с 1992 по 2000 годы. Там же он начал тренерскую карьеру, работая в юношеской команде тольяттинского клуба. Ассистентом тренера основной команды стал в сезоне 2011–2012. С 2013 по 2016 год работал ассистентом тренера в самарском «ЦСК ВВС». В марте 2021 года Десятков возглавил «Сокол», с которым в этом сезоне сенсационно вышел в финал плей офф ВХЛ, где встречается с подмосковным «Химиком».

По данным «Матч ТВ», руководство «Лады» уже провело предварительные переговоры с 48 летним специалистом и получило принципиальное согласие. О том, что Десятков станет новым тренером команды будет объявлено после завершения финала ВХЛ. Ранее в российских СМИ главным кандидатом на роль тренера назывался родившийся в Тольятти Вячеслав Буцаев, однако с экс тренером «Витязя» и «Нефтехимика» переговоров до сих пор не велось.

Хоккей,Вячеслав Буцаев,Павел Десятков,
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