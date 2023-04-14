Назван основной кандидат на пост главного тренера «Лады»

По данным «Матч ТВ», основным кандидатом на роль тренера возвращающейся в КХЛ тольяттинской «Лады» является Павел Десятков, в данный момент возглавляющий «Сокол» из Красноярска.

Фото: Пресс-служба ХК "Лада" Пресс-служба ХК "Лада"

Десятков родом из города Коркино Челябинской области, но большую часть игровой карьеры провел в «Ладе», отыграв там с 1992 по 2000 годы. Там же он начал тренерскую карьеру, работая в юношеской команде тольяттинского клуба. Ассистентом тренера основной команды стал в сезоне 2011–2012. С 2013 по 2016 год работал ассистентом тренера в самарском «ЦСК ВВС». В марте 2021 года Десятков возглавил «Сокол», с которым в этом сезоне сенсационно вышел в финал плей офф ВХЛ, где встречается с подмосковным «Химиком».