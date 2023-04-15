Форвард «Слована» Щербак может перейти в «Куньлунь»

Российский нападающий Никита Щербак может стать хоккеистом «Куньлуня», сообщает Metaratings.ru.

Фото: Личный архив Никиты Щербака Личный архив Никиты Щербака

Отмечается, что стороны обсуждают однолетний контракт.

Нынешний сезон 27 летний форвард начинал в чешском «Маунтфилде» («Градец Кралове»), а заканчивал в словацком «Словане».

В КХЛ Щербак выступал за «Авангард» и «Трактор». В НХЛ он провел 37 матчей и набрал 8 (6+2) очков в составе «Монреаля» и «Лос Анджелеса».