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54 минуты назад

Форвард «Слована» Щербак может перейти в «Куньлунь» — СМИ

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Российский нападающий Никита Щербак может стать хоккеистом «Куньлуня», сообщает Metaratings.ru.

Форвард «Слована» Щербак может перейти в «Куньлунь»
Фото: Личный архив Никиты ЩербакаЛичный архив Никиты Щербака

Отмечается, что стороны обсуждают однолетний контракт.

Нынешний сезон 27 летний форвард начинал в чешском «Маунтфилде» («Градец Кралове»), а заканчивал в словацком «Словане».

В КХЛ Щербак выступал за «Авангард» и «Трактор». В НХЛ он провел 37 матчей и набрал 8 (6+2) очков в составе «Монреаля» и «Лос Анджелеса».

В регулярном чемпионате сезона 2022/23 «Куньлунь» набрал 49 очков в 68 матчах, заняв 10 е место в Западной конференции, и не попал в плей офф.

Хоккей,Никита Щербак,ХК Трактор,ХК Авангард,Слован,
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