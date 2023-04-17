Вместо сборной России в турне по городам поедет расширенный состав СКА. Как так вышло?

История проекта «Россия 25» и очередное поражение армейцев Петербурга в плей-офф от ЦСКА не оставили других вариантов развития событий.

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Если вы вдруг забыли или не знали, то в мае хоккейный сезон в России продолжится играми сборной. Второй год подряд мы вынуждены имитировать международные соревнования: прошлой весной национальная команда поиграла с белорусами и собственной молодёжкой в Туле и Санкт-Петербурге, сейчас же для неё устроили целое турне по маршруту Челябинск – Астана – Красноярск – Тула – Минск.

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В целом идея турне сборной по городам – неплохая идея. Да, все понимают, что эти матчи ничего не значат, однако поддерживать жизнеспособность национальной команды именно как сборной лучших российских игроков в условиях изоляции всё-таки необходимо, и очень правильно подключать к этой истории российского провинциального зрителя – там сборную России вживую видят очень редко (или вообще никогда), так что сомнительный статус матчей вряд ли должен смущать местных любителей хоккея. Плюс логичен выезд в Минск и Астану – в гости к тем немногим соперникам, которые сейчас есть у России на, так сказать, международной арене.

Тут, правда, возникают некоторые вопросы к выбору российских городов. Челябинск – понятно, но почему вместо Красноярска и Тулы сборной бы не заглянуть, скажем, в Омск, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфу…? Гораздо более хоккейные города, при всём уважении, да и команды из КХЛ в них имеются. Но это ладно – повторюсь, сама по себе идея была неплохой, к тому же создавалось ощущение, что сборная под загадочным названием «Россия 25» будет составлена из лучших российских хоккеистов до 25 лет, собранных из разных клубов, и болельщики увидят достаточно молодую, задорную, свежую команду, игроки которой ещё не успели устать от внимания, и для них даже такое товарищеское турне – определённый вызов, ведь они наденут форму сборной России.

Реальность же оказалась гораздо прозаичнее и грубее ожиданий. В тур по городам в итоге поедет расширенный состав СКА во главе с Романом Ротенбергом, при этом цифра «25» в названии сборной оказалась не предельным, а средним возрастом команды. Ну или количеством игроков армейского клуба в расширенном составе. Да, сейчас таковых набралось 22, но вполне возможно, что кто-то из этого списка переедет в Санкт-Петербург в межсезонье, пройдя майские смотрины.

Впрочем, удивляться тому, что всё оказалось именно так, не стоит. По крайней мере, тем, кто помнит, как именно рождался проект «Россия 25». Идея собрать такую команду появилась ещё осенью 2022 года (а может, и раньше) – в любом случае 22 сентября глава ФХР Владислав Третьяк объявил о её создании и тогда же назвал имя главного тренера.

«Россия 25» должна была принять участие в декабрьском Кубке Первого канала, но затем от второй российской команды на турнире решили отказаться. «От идеи выставить ещё одну, молодую сборную России U25 мы сейчас вынуждены отказаться. Плотный график матчей в национальном чемпионате, Матч звёзд КХЛ, [плюс] на это всё наложилась эпидемия вируса во многих командах — собирать игроков на две сборные было бы очень непростой задачей. При этом часть ребят из RU25 сыграют за национальную команду. От проекта RU25 мы, конечно, не отказываемся. Болельщики увидят нашу звёздную сборную в мае», — приводил цитату Третьяка официальный сайт федерации в конце ноября.

При этом ни о какой дискуссии по поводу выбора тренера для этой команды вообще никогда речи не шло. Это изначально был проект для Романа Ротенберга. В моём понимании – это своего рода компенсация амбициозному менеджеру-тренеру за то, что в преддверии Олимпиады-2022 его полностью отодвинули от управления национальной командой России. Поражение в борьбе за власть позволило Ротенбергу максимально погрузиться в дела СКА и даже возглавить клуб, но о международной арене Роман Борисович точно не забыл. И пусть эта самая арена для России сейчас скукожилась до крохотных размеров, Ротенберг бы своего шанса «порулить» сборной, в каком бы то ни было виде, не упустил.

Не знаю, для чего понадобилось прогонять решение по тренеру «России 25» через загадочный тренерский совет при ФХР. Может, для создания видимости некоего протокола, некой процедуры принятия взвешенного решения? Но у Ротенберга не могло быть конкурентов, ведь этот проект его и для него, а Третьяк ещё в сентябре сказал, что такую сборную возглавит Роман Борисович. Так что, разумеется, тренерский совет проголосовал единогласно.

Помешать Ротенбергу стать главным тренером «России 25» в майском турне могло только одно обстоятельство – выход СКА в финал Кубка Гагарина. Не представляю, что даже человек с такой неуёмной энергией, как у наставника армейцев, спустя неделю (а то и меньше) после финала поехал бы со сборной в двухнедельную командировку. В этом для Ротенберга, уверен, просто не было бы никакого смысла, ведь тогда его главная задача на сезон – пройти ЦСКА в плей-офф – была бы выполнена. Да и силы с эмоциями всё же не безграничны.

Но получилось так, что СКА в очередной раз уступил главному конкуренту, у Ротенберга остались куча нереализованных амбиций и горькое послевкусие от конца клубного сезона, и поэтому он, убеждён, с удовольствием берётся за проект «Россия 25». И, конечно, в эту команду приглашается огромное количество армейских хоккеистов, ведь именно система СКА сейчас должна доказать свою состоятельность, свою успешность, пусть и не в финале конференции с ЦСКА, а в бесконечных играх с Беларусью. Вот она – истинная идея «России 25» в нынешнем виде, а не то, что мы там могли себе напридумывать.

Если возвращаться к расширенному составу, то, конечно, всерьёз проанализировать его не получится. Какого-то принципа комплектования, кроме как взять максимум игроков СКА и разбавить их самыми интересными (не только для зрителя) хоккеистами из других клубов, тут просто нет. Да, ещё, вероятно, предстоит какой-то отсев и будет представлен итоговый состав, но что-то подсказывает, что вряд ли он предстанет в более-менее сбалансированном и логичном виде.