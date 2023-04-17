Чемпион ОИ Кожевников призвал тренера ЦСКА попробовать свои силы в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал информацию о том, что наставник ЦСКА Сергей Федоров может возглавить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс». Его слова передает «Чемпионат».
«Конечно, ему стоит пробовать свои силы в НХЛ — это рост. Не каждому тренеру удается поработать в НХЛ. К тому же он очень хорошо знает лигу. Работой в ЦСКА он доказал, что является хорошим тренером: второй раз играет в финале Кубка Гагарина, а также стал чемпионом. Федоров заслужил поработать в НХЛ», — сказал Кожевников.
Накануне об интересе «Коламбуса» к Федорову сообщил журналист The Athletic Аарон Портцлайн.
Федоров возглавил ЦСКА в 2021 году. Вместе с московским клубом он в первом же сезоне завоевал Кубок Гагарина. В текущем розыгрыше плей-офф армейская команда вновь сыграет в финале турнира. В качестве игрока Федоров выступал за ЦСКА, «Детройт Ред Уингз», «Анахайм Дакс», «Коламбус», «Вашингтон Кэпиталз» и магнитогорский «Металлург».