Чемпион ОИ Кожевников призвал тренера ЦСКА попробовать свои силы в НХЛ

«Конечно, ему стоит пробовать свои силы в НХЛ — это рост. Не каждому тренеру удается поработать в НХЛ. К тому же он очень хорошо знает лигу. Работой в ЦСКА он доказал, что является хорошим тренером: второй раз играет в финале Кубка Гагарина, а также стал чемпионом. Федоров заслужил поработать в НХЛ», — сказал Кожевников.