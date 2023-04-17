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1 час назад

В КХЛ готовы рассмотреть обращения клубов по поводу регламента прохождения службы в армии для хоккеистов

Матч ТВ

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил «Матч ТВ», что в лиге готовы рассмотреть обращения о возможном изменении подхода к хоккеистам, обязанных служить в армии, но инициатива должна идти от клубов.Ранее президент московского ЦСКА Игорь Есмантович призвал реформировать законодательство, регламентирующее службу в армии, с помощью поправок, касающихся профессиональных хоккеистов.

В КХЛ готовы рассмотреть обращения по регламенту прохождения службы в армии для хоккеистов
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Президент ЦСКА Игорь Есмантович сказал, что нужно в КХЛ регламентировать службу в армии для хоккеистов. А как это можно сделать?

— Пока не представляю, как это можно регламентировать. Знаю, у нас многие хоккеисты учатся в институтах, тем самым получая освобождение от армии. Это очень большой и глобальный вопрос, который мы должны разбирать вместе.

Если есть такие обращения в лигу, то мы будем прорабатывать тему, а потом совместно выступим с заявлением. Возможно, у Игоря Вячеславовича есть какой то опыт в этой теме. Мы знаем, что и исполнительный директор СКА Андрей Точицкий занимался таким вопросом. Соберемся вместе, пообсуждаем — может, к чему то придем, — сказал Морозов «Матч ТВ».

Прямую трансляцию первого матча финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА смотрите в понедельник с 19:00 (мск) на федеральном канале «Матч ТВ», тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Хоккей,Андрей Точицкий,Игорь Есмантович,Алексей Морозов,СКА,
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