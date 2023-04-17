В КХЛ готовы рассмотреть обращения по регламенту прохождения службы в армии для хоккеистов

— Пока не представляю, как это можно регламентировать. Знаю, у нас многие хоккеисты учатся в институтах, тем самым получая освобождение от армии. Это очень большой и глобальный вопрос, который мы должны разбирать вместе.



Если есть такие обращения в лигу, то мы будем прорабатывать тему, а потом совместно выступим с заявлением. Возможно, у Игоря Вячеславовича есть какой то опыт в этой теме. Мы знаем, что и исполнительный директор СКА Андрей Точицкий занимался таким вопросом. Соберемся вместе, пообсуждаем — может, к чему то придем, — сказал Морозов «Матч ТВ».