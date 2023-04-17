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«Салават Юлаев» продлил контракт с форвардом Шмелевым

Уфимский «Салават Юлаев» продлил соглашение с нападающим Сергеем Шмелевым, сообщает пресс служба хоккейного клуба.Срок контракта 29 летнего игрока не уточняется.

«Салават Юлаев» продлил контракт с форвардом Шмелевым
© Матч ТВ

В сезоне 2022/23 Шмелев провел 73 матча, в которых набрал 55 очков (19 шайб+36 результативных передач). Шмелев защищает цвета уфимского клуба с 2021 года, ранее хоккеист выступал за «Сочи», московский «Спартак» и «Атлант».

«СЮ» проиграл владивостокскому «Адмиралу» в серии первого раунда плей офф со счетом 2–4.

В понедельник пройдет первый матч финала кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Встреча начнется в 19:30 (мск). Прямую трансляцию смотрите с 19:00 на федеральном канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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