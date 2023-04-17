Капризов ответил на вопрос о вылете в первом раунде плей-офф в прошлом году

«Робертсон — потрясающий игрок. Он создаёт возможности из ничего, так что он, очевидно, выдающийся игрок.



В прошлом году мы вылетели в первом раунде? Сейчас новый сезон. Я просто хочу играть лучше», — приводит слова Капризова The Athletic.