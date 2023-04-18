«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон» в первом матче плей-офф

Завершился первый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

В составе хозяев дубль в свой актив записал немецкий нападающий Леон Драйзайтль, ещё одна шайба на счету Эвана Бушара.

В составе гостей дублем отметился Адриан Кемпе, ещё один раз отличился Анже Копитар. Таким образом, основное время матча завершилось с ничейным счётом 3:3. На десятой минуте овертайма в составе гостей отличился Алекс Иафалло, чем принёс победу своему клубу в первом матче плей-офф.