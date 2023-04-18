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Шайба Капризова помогла "Миннесоте" выиграть и повести в серии с "Далласом"

Сегодня в рамках первого четвертьфинального матча плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» принимал на своем льду «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей в овертайме 3:2.

Шайба Капризова помогла "Миннесоте" выиграть и повести в серии с "Далласом"
© Газета.Ru

Счет в матче был открыл за минуту до первого перерыва. Это сделал российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

В начале второго периода хозяева активизировались и за четыре минуты дважды поразили ворота соперника. Сначала отличился Роопе Хинц, а затем Джейсон Робертсон.

В этом же игровом отрезке Сэму Стилу удалось счет сравнять.

Команды не смогли поразить ворота друг друга в третьем периоде, и игра перешла в овертайм. В добавленное время сильнее оказались гости благодаря шайбе, заброшенной Райаном Хартманом.

Счет в серии после этого матча 1:0 в пользу «Миннесоты». Следующая игра между этими соперниками состоится 20 апреля.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач.

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