Шайба Капризова помогла "Миннесоте" выиграть и повести в серии с "Далласом"

Сегодня в рамках первого четвертьфинального матча плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» принимал на своем льду «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей в овертайме 3:2.

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Счет в матче был открыл за минуту до первого перерыва. Это сделал российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

В начале второго периода хозяева активизировались и за четыре минуты дважды поразили ворота соперника. Сначала отличился Роопе Хинц, а затем Джейсон Робертсон.

В этом же игровом отрезке Сэму Стилу удалось счет сравнять.

Команды не смогли поразить ворота друг друга в третьем периоде, и игра перешла в овертайм. В добавленное время сильнее оказались гости благодаря шайбе, заброшенной Райаном Хартманом.

Счет в серии после этого матча 1:0 в пользу «Миннесоты». Следующая игра между этими соперниками состоится 20 апреля.