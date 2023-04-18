«Сибирь» продлила контракт с нападающим Антоном Назаревичем

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Назаревич сыграл в 36 матчах за сибиряков в регулярном чемпионате, в которых набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+6». Также на счету форварда два сыгранных матча в плей-офф, в которых он не отметился результативными действиями. Это был первый полноценный сезон Назаревича в КХЛ. До этого на его счету было всего шесть матчей в лиге за московское «Динамо».