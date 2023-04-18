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14 минут назад

«Сибирь» продлила контракт с нападающим Антоном Назаревичем

Чемпионат.com

Новосибирская «Сибирь» продлила соглашение с 24-летним нападающим Антоном Назаревичем до 30 апреля 2024 года, сообщает пресс-служба клуба.

«Сибирь» продлила контракт с нападающим Антоном Назаревичем
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Назаревич сыграл в 36 матчах за сибиряков в регулярном чемпионате, в которых набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+6». Также на счету форварда два сыгранных матча в плей-офф, в которых он не отметился результативными действиями. Это был первый полноценный сезон Назаревича в КХЛ. До этого на его счету было всего шесть матчей в лиге за московское «Динамо».

Хоккеист присоединился к «Сибири» летом 2022 года.

Напомним, в нынешнем сезоне «Сибирь» уступила в первом раунде Кубка Гагарина омскому «Авангарду» (1-4).

Хоккей,Антон Назаревич,Динамо,ХК Авангард,
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