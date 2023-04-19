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СМИ: Хоккеист «Барыса» Дмитрий Гурков отказался от гражданства РФ

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Российский хоккеист Дмитрий Гурков мог отказаться от гражданства РФ. Такую информацию опубликовало издание «SPORTBOX.RU».

СМИ: хоккеист «Барыса» Гурков отказался от гражданства России
© ХК «Барыс»

Известно, что на данный момент Гурков выступает за хоккейный клуб «Барыс» из Казахстана. Возможно, именно это и привело спортсмена к такому решению. Дело в том, что в Казахстане в целом запрещено иметь двойное гражданство. При этом российский спортсмен некоторое время выступал за команду, являясь при этом резидентом сразу обеих стран.

Кроме того, издание предполагает, что на решение отказаться от гражданства РФ могло оказать влияние желание Гуркова принять участие в чемпионате мира. Одним из условий приезда на престижные мировые соревнования мог стать отказ от российского паспорта, пишет издание.

Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

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