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Тарасенко опередил Овечкина по голам в плей-офф за последние 10 лет

В эти минуты в Ньюарке (США) проходит второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восток), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 2:1 в пользу «Рейнджерс».

Тарасенко опередил Овечкина по голам в плей-офф за последние 10 лет
© Чемпионат.com

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте — отличился Эрик Хаула, выведя «Дэвилз» вперёд. «Рейнджерс» удалось отыграться на 26-й минуте игрового времени — шайбу на свой счёт записал российский нападающий Владимир Тарасенко.

Этот гол стал для Владимира 43-м в плей-офф Кубка Стэнли за последние 10 лет. Теперь по этому показателю он вышел на чистое четвёртое место в лиге, опередив Александра Овечкина.

Список лучших бомбардиров плей-офф за последние 10 лет:

1. Никита Кучеров — 52 гола. 2. Ондржей Палат — 48 голов. 3. Джо Павелски — 44 гола. 4. Владимир Тарасенко — 43 гола. 5. Александр Овечкин — 42 гола. 6. Натан Маккиннон — 41 гол. 7. Брейден Пойнт — 38 голов. 7. Брэд Маршан — 38 голов. 7. Сидни Кросби — 38 голов. 7. Патрис Бержерон — 38 голов. 11. Стивен Стэмкос — 37 голов.

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