Форварду «Виннипега» наложили более 75 швов после попадания коньком по лицу

— Я пытался выяснить, попала ли шайба в ворота, потому что она была довольно близко. Я видел, как ко мне приближается конек. Это был неудачный момент. Первой мыслью было то, что я мог видеть (правым) глазом, это главное, — приводит слова Бэррона Ассошиэйтед Пресс.



— Как будто на него напала акула. Это пугающая вещь. Мы все так волнуемся о том, что шайба пересечет линию, и вдруг видим кровавый след на льду до скамейки, — сказал форвард «Виннипега» Адам Лоури.