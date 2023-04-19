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Форварду «Виннипега» наложили более 75 швов после попадания коньком по лицу

Врачи наложили нападающему «Виннипега» Моргану Бэррону 75 швов после травмы, полученной в результате попадания коньком по лицу в матче первого раунда плей офф НХЛ против «Вегаса».

Форварду «Виннипега» наложили более 75 швов после попадания коньком по лицу
© Матч ТВ

Встреча состоялась в Лас Вегасе и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В одном из эпизодов в первом периоде игроки боролись за шайбу у ворот «Голден Найтс». В сутолоке голкипер «Вегаса» Лоран Броссуа случайно порезал Бэррона коньком. Пострадавший отправился в раздевалку, но вышел на второй период в защитной маске.

— Я пытался выяснить, попала ли шайба в ворота, потому что она была довольно близко. Я видел, как ко мне приближается конек. Это был неудачный момент. Первой мыслью было то, что я мог видеть (правым) глазом, это главное, — приводит слова Бэррона Ассошиэйтед Пресс.

— Как будто на него напала акула. Это пугающая вещь. Мы все так волнуемся о том, что шайба пересечет линию, и вдруг видим кровавый след на льду до скамейки, — сказал форвард «Виннипега» Адам Лоури.

Вторая игра серии до четырех побед пройдет в Лас Вегасе в четверг.

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