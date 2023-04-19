Экс-наставник сборной России может стать тренером клуба НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» проявляет интерес к бывшему главному тренеру магнитогорского «Металлурга» Илье Воробьеву. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Канадская команда ищет замену Майку Йео, который покидает пост ассистента главного тренера. Отмечается, что кандидатуру Воробьева мог посоветовать Сергей Гончар, который является тренером команды по развитию игроков.
Напомним, что Воробьев покинул должность главного тренера «Металлурга» после вылета команды во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина от омского «Авангарда» со счетом 0:4. Специалист работал в магнитогорской команде с 2019 года. Напомним, что ранее Воробьев возглавлял сборную России.
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