Экс-наставник сборной России может стать тренером клуба НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» проявляет интерес к бывшему главному тренеру магнитогорского «Металлурга» Илье Воробьеву . Об этом сообщает «Матч ТВ».

Канадская команда ищет замену Майку Йео , который покидает пост ассистента главного тренера. Отмечается, что кандидатуру Воробьева мог посоветовать Сергей Гончар , который является тренером команды по развитию игроков.

Напомним, что Воробьев покинул должность главного тренера «Металлурга» после вылета команды во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина от омского «Авангарда» со счетом 0:4. Специалист работал в магнитогорской команде с 2019 года. Напомним, что ранее Воробьев возглавлял сборную России.