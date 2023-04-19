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48 минут назад

Экс-наставник сборной России может стать тренером клуба НХЛ

Газета.Ru

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» проявляет интерес к бывшему главному тренеру магнитогорского «Металлурга» Илье Воробьеву. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Экс-наставник сборной России может стать тренером клуба НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Канадская команда ищет замену Майку Йео, который покидает пост ассистента главного тренера. Отмечается, что кандидатуру Воробьева мог посоветовать Сергей Гончар, который является тренером команды по развитию игроков.

Напомним, что Воробьев покинул должность главного тренера «Металлурга» после вылета команды во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина от омского «Авангарда» со счетом 0:4. Специалист работал в магнитогорской команде с 2019 года. Напомним, что ранее Воробьев возглавлял сборную России.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров может возглавить клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

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