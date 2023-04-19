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23 минуты назад

Хоккеисты Мамин и Светлаков пропустили раскатку ЦСКА перед вторым матчем финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом»

Матч ТВ

Форвард ЦСКА Максим Мамин не принимал участия в раскатке команды перед вторым матчем финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом», сообщает корреспондент «Матч ТВ».

Мамин и Светлаков пропустили раскатку перед вторым матчем финала Кубка Гагарина
Фото: КХЛКХЛ

Мамин получил травму в результате столкновения с защитником своей команды по ходу третьего периода первого матча финала Кубка Гагарина, который завершился поражением ЦСКА (1:4). В составе его заменил Семен Панкратов. С большой долей вероятности Мамин не примет участия в сегодняшней встрече.

Кроме того, матч пропустит нападающий ЦСКА Андрей Светлаков. Он не сыграл в первой встрече из за болезни. При этом главный тренер ЦСКА Сергей Федоров не исключил возможности участия Светлакова во второй игре финальной серии против «Ак Барса». Однако в среду форвард отсутствовал на утренней раскатке команды и участия в матче не примет.

Хоккей,Семен Панкратов,Максим Мамин,Сергей Федоров,Андрей Светлаков,
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