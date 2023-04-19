Отец Малкина оценил игру сына в чемпионате НХЛ

"Конечно, он подавлен, когда не попадаешь в плей-офф - настроение всегда очень плохое, - сказал Малкин-старший. - Нужно было выигрывать у "Чикаго", и он говорил, что мы не имели права проигрывать. Шанс им "Вашингтон" дал, и они не смогли им воспользоваться".



"С другой стороны, я был не удивлен, что в клубе сняли людей, которые не выполнили задачу: генменеджера (Рона Хекстолла - прим. ТАСС), его заместителя (Криса Прайора) и президента по хоккейным операциям (Брайана Бурка). Генменеджер не смог подобрать вратаря, хотя сам бывший вратарь", - добавил Владимир Малкин.