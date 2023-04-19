Отец Малкина оценил игру сына в чемпионате НХЛ

Отец Малкина оценил игру сына в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин был подавлен после того, как команда не попала в плей-офф. Об этом ТАСС в среду рассказал отец российского форварда Владимир Малкин.
"Считаю, что он хорошо сыграл, нормально для своего возраста набрал очков и даже повторил достижение первого сезона, - сказал Владимир Малкин. - Так что ветераны сыграли нормально, проблема с игрой вратарей - кое-как забиваем и тут же отдаем преимущество".
36-летний Малкин в 82 матчах регулярного сезона набрал 83 очка (27 шайб + 56 передач), уступив по результативности в команде только Сидни Кросби (93 очка). "Питтсбург" не попал в плей-офф НХЛ впервые с 2006 года.
Отец игрока назвал подавленным настроение Малкина после завершения регулярного чемпионата.
"Конечно, он подавлен, когда не попадаешь в плей-офф - настроение всегда очень плохое, - сказал Малкин-старший. - Нужно было выигрывать у "Чикаго", и он говорил, что мы не имели права проигрывать. Шанс им "Вашингтон" дал, и они не смогли им воспользоваться".
"С другой стороны, я был не удивлен, что в клубе сняли людей, которые не выполнили задачу: генменеджера (Рона Хекстолла - прим. ТАСС), его заместителя (Криса Прайора) и президента по хоккейным операциям (Брайана Бурка). Генменеджер не смог подобрать вратаря, хотя сам бывший вратарь", - добавил Владимир Малкин.
Малкин выступает за "Питтсбург" с 2006 года, является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), признавался самым ценным игроком регулярного сезона (2012) и Кубка Стэнли (2009), дважды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (2009, 2012). Является двукратным чемпионом мира (2012, 2014).