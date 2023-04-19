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48 минут назад

Фастовский: Пьянов и Шаров покидают «Сибирь»

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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, какие игроки покинут клуб по окончании текущего сезона.

Гендиректор «Сибири» рассказал, кто из игроков покинет клуб
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В следующем году в клубе мы точно не увидим Голубева, Чесалина, Соловьёва, Чайковски. К очень большому сожалению, не увидим наших двух лидеров. Было понятно, что они уйдут на значительное повышение. Это Шаров, шесть лет в клубе — это серьёзный срок. И Валя Пьянов. Это из тех, кого я могу назвать», — сказал Фастовский в эфире радио «Городская волна».

Александр Шаров в текущем сезоне сыграл в регулярке 65 матчей, в которых забросил 29 шайб и отдал 21 результативную передачу, набрав 50 очков. Пьянов за 67 встреч отметился 32 (9+23) результативными баллами. Новосибирский клуб в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Авангарду» 1-4.

Хоккей,Кирилл Фастовский,Александр Шаров,ХК Авангард,
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