Гендиректор «Сибири» рассказал, кто из игроков покинет клуб

«В следующем году в клубе мы точно не увидим Голубева, Чесалина, Соловьёва, Чайковски. К очень большому сожалению, не увидим наших двух лидеров. Было понятно, что они уйдут на значительное повышение. Это Шаров, шесть лет в клубе — это серьёзный срок. И Валя Пьянов. Это из тех, кого я могу назвать», — сказал Фастовский в эфире радио «Городская волна».