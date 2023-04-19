Хоккеист ЦСКА назвал "Ак Барс" злой командой

Защитник московского ЦСКА Ярослав Дыбленко считает злой казанскую команду "Ак Барс". Об этом он рассказал журналистам после второго матча финальной серии плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В среду ЦСКА со счетом 3:0 обыграл "Ак Барс" во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ. Счет в серии стал 1-1

"Команда "Ак Барс" злая, против нас вообще каждая команда злая выходит, просто нас пытаются победить, перебегать, перетолкать, перебросать", - сказал Дыбленко.

В первом матче "Ак Барс" со счетом 4:1 обыграл ЦСКА. По словам Дыбленко, растерянности после первой игры против "Ак Барса" не было, команда психологически устойчива.

Защитник московской команды отметил, что в команде не обращали внимания на критику после поражений.

"Мы не обращаем внимание на комментарии, кто про нас что-то говорит", - отметил Дыбленко.