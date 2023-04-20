"Каролина" выиграла второй матч в серии с "Айлендерс"

На стадионе "Пи-Эн-Си-Арена" в Роли завершился второй матч 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" принимала "Нью-Йорк Айлендерс". Игра закончилась победой "Каролины" со счетом 4:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пол Штястны, Стефан Ноэсен, Джейккоб Славин и Йеспер Фаст. За "Айлендерс" забили Кайл Палмьери, Мэтью Барзал и Брок Нельсон.
Таким образом, "Каролина" лидирует в серии со счетом 2:0. Напомним, что первый матч завершился победой "ураганов" со счетом 2:1. Третий матч пройдет 22 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является "Колорадо Эвеланш". В финале прошлого сезона "лавинам" удалось обыграть в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампу-Бэй Лайтнинг" со счетом 4:2.
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