$81.65+0.0589.37-0.20

"Каролина" выиграла второй матч в серии с "Айлендерс" в 1/8 финала плей-офф НХЛ

На стадионе "Пи-Эн-Си-Арена" в Роли завершился второй матч 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" принимала "Нью-Йорк Айлендерс". Игра закончилась победой "Каролины" со счетом 4:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пол Штястны, Стефан Ноэсен, Джейккоб Славин и Йеспер Фаст. За "Айлендерс" забили Кайл Палмьери, Мэтью Барзал и Брок Нельсон.

"Каролина" выиграла второй матч в серии с "Айлендерс"
© Официальный сайт НХЛ

Таким образом, "Каролина" лидирует в серии со счетом 2:0. Напомним, что первый матч завершился победой "ураганов" со счетом 2:1. Третий матч пройдет 22 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является "Колорадо Эвеланш". В финале прошлого сезона "лавинам" удалось обыграть в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампу-Бэй Лайтнинг" со счетом 4:2.

Ранее Владимир Малкин, отец российского нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказал о подавленном состоянии сына после невыхода команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий