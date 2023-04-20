"Каролина" выиграла второй матч в серии с "Айлендерс"

Таким образом, "Каролина" лидирует в серии со счетом 2:0. Напомним, что первый матч завершился победой "ураганов" со счетом 2:1. Третий матч пройдет 22 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является "Колорадо Эвеланш". В финале прошлого сезона "лавинам" удалось обыграть в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампу-Бэй Лайтнинг" со счетом 4:2.